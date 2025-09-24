Van'da Kavga: Anne ve İki Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Van'da Kavga: Anne ve İki Oğlu Hayatını Kaybetti

Van\'da Kavga: Anne ve İki Oğlu Hayatını Kaybetti
24.09.2025 23:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gürpınar'da çıkan kavgada 70 yaşındaki anne ve 2 oğlu ağır yaralı olarak yaşamını yitirdi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde çıkan kavgada bir 70 yaşındaki kadın ile 2 oğlu hayatını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'da kan donduran bir olay meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Gürpınar ilçesi Kırkgeçit Mahallesi'nde akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı.

70 YAŞINDAKİ ANNE VE İKİ OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Kavga sırasında anne ile iki oğlu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahaleye rağmen anne B.Ö. (70) ile çocukları S.Ö. (50) ve O.Ö. (45) yaşamını yitirdi. Olay sonrası mahalleye seni edilen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Aile İçi Şiddet, Yerel Haberler, Olaylar, 3-sayfa, Yaşam, Kavga, van, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da Kavga: Anne ve İki Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM’ye fotoğraflarla seslendi İşte o fotoğrafların hikayesi Cumhurbaşkanı Erdoğan BM'ye fotoğraflarla seslendi! İşte o fotoğrafların hikayesi
Süper Lig’de ücretsiz maç Biletler bedava Süper Lig'de ücretsiz maç! Biletler bedava
Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi Kameralar önünde hararetli tartışma Trump ve Macron arasında tansiyon yükseldi! Kameralar önünde hararetli tartışma
Kalabalığın arasına tüfekle dalıp husumetlisini silahla başından vurdu Kalabalığın arasına tüfekle dalıp husumetlisini silahla başından vurdu
Trump’ın BM kürsüsündeki suçlamalarına Hamas’tan jet yanıt Trump'ın BM kürsüsündeki suçlamalarına Hamas'tan jet yanıt
Yaşlı adam traktörün üzerinde ölü bulundu Yaşlı adam traktörün üzerinde ölü bulundu

00:10
Onay çıktı İspanya, Türkiye’den 45 adet HÜRJET satın alacak
Onay çıktı! İspanya, Türkiye'den 45 adet HÜRJET satın alacak
23:51
Fenerbahçe, Hırvatistan’dan puansız döndü
Fenerbahçe, Hırvatistan'dan puansız döndü
22:52
Erdoğan’dan Macron’a: İyiymiş, iyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki
Erdoğan'dan Macron'a: İyiymiş, iyi olduğu zamanlar da oluyor demek ki
22:08
İspanya, saldırıya uğrayan Sumud Filosu için donanma gemisi gönderme kararı aldı
İspanya, saldırıya uğrayan Sumud Filosu için donanma gemisi gönderme kararı aldı
21:59
Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze’de derhal ateşkes olmalı
Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze'de derhal ateşkes olmalı
21:45
Suriye halkı, Şara’nın BM konuşmasını dinlemek için meydanlarda toplandı
Suriye halkı, Şara'nın BM konuşmasını dinlemek için meydanlarda toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2025 00:23:31. #7.13#
SON DAKİKA: Van'da Kavga: Anne ve İki Oğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.