Van'da Kaybolan 2 Yaşındaki Çocuk Su Kuyusunda Bulundu

VAN (İHA) – Van'da sabah saatlerinde kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni su kuyusunda bulundu.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Özalp kara yolu üzerindeki Sıhke Göleti yakınında meydana geldi. Ailesi tarafından sabah saatlerinde kayıp ihbarı yapılan O.B.S. (2) isimli çocuk için bölgeye polis, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucunda minik çocuğun cansız bedeni bir su kuyusunda bulundu.

Minik çocuğun cansız bedeni otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN