Van\'da Kilitli Araçtaki Çocuk Kurtarıldı

Van'da anahtarı içeride unutulan otomobilde kilitli kalan çocuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Halilağa Mahallesi'nde bir otoparkta meydana geldi. Küçük oğluyla birlikte otomobiline binen anne, unuttuğu bir eşyayı almak için çocuğunu araçta bırakarak yeniden eve çıktı. Bir süre sonra geri dönen anne, kapının açılmadığını fark etti. Anahtarı aracın içinde unuttuğunu anlayan anne 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, aracın camını kırarak küçük çocuğu bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuk ailesine teslim edildi. - VAN