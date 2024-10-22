Van\'da Lüks Araçtan 290 Cep Telefonu Çıktı

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Van'ın merkez Edremit ilçesinde polis ekipleri tarafından lüks bir aracın LPG tankında 290 adet cep telefonu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen operasyonda Edremit ilçesinde tespit edilen lüks bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın LPG tankına gizlenmiş gümrük kaçağı 290 adet cep telefonu ele geçirildi. Cep telefonlarına el konulurken olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - VAN