Van'da feci kaza: 6 ölü, 8 yaralı
VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Gürpınar- Başkale kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen yolcu minibüsüyle kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Van'da Minibüs ile Kamyonet Çarpıştı: 6 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?