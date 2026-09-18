Van'da oğlunu kurtaran babanın ardından acı haber, 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Van'da oğlunu kurtaran babanın ardından acı haber, 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Van\'da oğlunu kurtaran babanın ardından acı haber, 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Van'ın Muradiye ilçesinde 22 Ağustos'ta Bendimahi Çayı'na düşen 5 yaşındaki oğlunu kurtaran baba Rıdvan Çetinkaya akıntıya kapılarak hayatını kaybetmişti. Sudan çıkarılan ve günlerdir yoğun bakımda yaşam savaşı veren çocuk da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Van'ın Muradiye ilçesinde Bendimahi Çayı'na düşen 5 yaşındaki oğlunu kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak hayatını kaybeden kahraman baba Rıdvan Çetinkaya'nın ardından günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veren oğlundan da acı haber geldi.

Olay, 22 Ağustos günü Muradiye ilçesi Balık Bendi mevkiinde meydana gelmişti. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için bölgeye giden Rıdvan Çetinkaya'nın 5 yaşındaki oğlu, henüz belirlenemeyen bir nedenle Bendimahi Çayı'na düşmüştü. Evladının akıntıda sürüklendiğini gören baba, verdiği yoğun çabalar sonucunda oğlunu sudan çıkarırken kendisi ise akıntıya karşı koyamayarak gözden kaybolmuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışması sonucu talihsiz babanın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Babasının büyük fedakarlığı ve çabası ile sudan çıkarılan ve ambulansla Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, buradan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne sevk edilmişti. Günlerdir yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren talihsiz çocuk, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayat mücadelesini kaybetti.

Kaynak: İHA
ÇetinkayaMuradiye3. SayfaAğustosSudanÇocukVanSon Dakika

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SON DAKİKA: Van'da oğlunu kurtaran babanın ardından acı haber, 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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