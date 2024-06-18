Van'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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Van'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

18.06.2024 18:33
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Van'ın Muradiye ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiler göre kaza, Van-Muradiye kara yolu üzerindeki Yenişehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 CSY 068 plakalı Citroen marka hafif ticari araçla tali yoldan çıkan otomobil çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Muradiye Grup Amirliği ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 2'si ağır 8 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika
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