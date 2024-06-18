Van'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 8 yaralı

3.Sayfa

Van'ın Muradiye ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiler göre kaza, Van-Muradiye kara yolu üzerindeki Yenişehir Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 CSY 068 plakalı Citroen marka hafif ticari araçla tali yoldan çıkan otomobil çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Muradiye Grup Amirliği ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 2'si ağır 8 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN