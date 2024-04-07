Van'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Van'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Van\'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Van'ın İpekyolu Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, isimleri ve plakaları öğrenilemeyen bir otomobil ile bir tır çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.

07.04.2024 16:20  Güncelleme: 16:22
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Van'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Adalet Sarayı önünde meydana geldi. Sürücü isimleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri muhtemel başka bir kazaya sebebiyet vermemek için olay yerinde önlem alırken, yaralı kişi ise bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tek şeritten verilen trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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