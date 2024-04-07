Van'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Adalet Sarayı önünde meydana geldi. Sürücü isimleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri muhtemel başka bir kazaya sebebiyet vermemek için olay yerinde önlem alırken, yaralı kişi ise bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tek şeritten verilen trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Van'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapılan su ürünleri denetiminde kaçak avcılıkta kullanılan 200 metre uzatma ağı ele geçirildi. Denetim sonucunda ağa el konularak, ağ içerisinden çıkan canlı su ürünleri göle bırakıldı.
Isparta'da park halindeki bir otomobil, elektrik kontağında meydana gelen kısa devre nedeniyle yanmaya başladı. Yangın, hızlı müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 64 yaşındaki Zeki K., tarım aracı olan 'Patpat'a bacağını kaptırarak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Zeki K.'nın sağlık durumu kritik.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde boşanma aşamasında olan Uğur Yurtseven'in cinayetiyle ilgili aranan kayınpeder ve kayınbirader, polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şırnak'ta 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini bahane ederek izinsiz eylem yapan şahıslar, polis araçlarını taş yağmuruna tuttuktan sonra kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri ile polis arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı. Gösterici çocuklardan biri polis ekiplerinin dikkati sayesinde saklandığı aracın altında yakalanarak gözaltına alındı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde trafik denetimlerini artırarak yaşam tüneline alınan şoförlere meydana gelen kazaların görüntülerini izlettiriyor.
Adıyaman'da meydana gelen feci kazada, kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada Fırat Yılmaz ve Furkan Geyik isimli 2 genç arkadaş hayatını kaybetti. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen gençler kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?