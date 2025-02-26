Van\'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

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Van'ın Saray ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yararlandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Saray- Özalp karayolu üzerinde meydanda geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Saray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN