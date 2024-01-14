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Van'da otomobilin yayaya çarptığı anlar feci kaza kamerada - Son Dakika
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Van'da otomobilin yayaya çarptığı anlar feci kaza kamerada

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde bir otomobilin yolda yürüyen yayaya çarpması sonucu meydana gelen kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

14.01.2024 - 19:16,
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Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde otomobilin yolda yürüyen yayaya çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İpekyolu ilçesi Vali Mithat Bey Mahallesi Koçibey Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Yolda yürüyen yayaya bir otomobil çarptı. Kazada yaralanan vatandaş, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cep telefonu kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Van\'da otomobilin yayaya çarptığı anlar feci kaza kamerada
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Van'da otomobilin yayaya çarptığı anlar feci kaza kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da otomobilin yayaya çarptığı anlar feci kaza kamerada - Son Dakika
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