Van'da park halindeki kamyonet alev alev yandı - Son Dakika
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Van'da park halindeki kamyonet alev alev yandı

Van\'da park halindeki kamyonet alev alev yandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki bir kamyonet alev alev yanarak hurda yığınına döndü. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

25.08.2024 15:40
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Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki bir kamyonet alev alev yanarak hurda yığınına döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesi Kıratlı Mahallesi'nde meydana geldi. Lokman G. isimli şahsa ait Ford Transit marka kamyonet, park halindeyken yanmaya başladı. Yangını gören araç sahibi itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede mahalleye giden İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, 15 dakikalık çalışma sonucu yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürürken, kamyonetten geriye ise hurda yığını kaldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da park halindeki kamyonet alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da park halindeki kamyonet alev alev yandı - Son Dakika
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