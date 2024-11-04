Van'da Park Halindeki Kamyonet Yandı

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Van'da park halindeki kamyonet alev alev yandı

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde park halindeki kapalı kasa kamyonet alev alev yanarak hurda yığınına döndü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Tuşba ilçesi Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi üzerinde meydana geldi. Recep G. isimli şahsa ait 65 EV 861 plakalı Fiat Doblo kapalı kasa kamyonet, park halindeyken yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 15 dakikalık çalışma sonucu yangın söndürürken, kamyonetten geriye ise hurda yığını kaldı.