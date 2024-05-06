Van'da Polis Operasyonu: 29 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Van'da Polis Operasyonu: 29 Kişi Tutuklandı

Van\'da Polis Operasyonu: 29 Kişi Tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, farklı suçlardan aranan 29 kişi tutuklandı. Operasyonlar sonucunda 7 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 30 fişek ele geçirildi. Ayrıca, 690 paket kaçak sigara ve 500 kilogram kaçak inci kefali de bulundu.

06.05.2024 09:21
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Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan aranması bulunan 29 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 7 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 30 adet fişek ele geçirilmiştir. Diğer suçlardan 690 paket kaçak sigara, 500 kilogram kaçak inci kefali ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 211 şahıs yakalanmış, 29 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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