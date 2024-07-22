Van'da Polis Operasyonunda Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da Polis Operasyonunda Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonlarda, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında birçok gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda, tabanca fişekleri, uzun namlulu fişekler, tabanca şarjörleri, balistik çelik yelek ve diğer çeşitli malzemeler bulundu. Ayrıca, tıbbi ilaçlar, sigaralar, purolar, kaçak akaryakıt, alkol yapım malzemeleri, sahte alkollü şişeler, cep telefonları ve diğer malzemeler de ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda toplamda 16 şahıs hakkında yasal işlemler yapıldı.

22.07.2024 09:23
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Van'da polis ekiplerince yürütülen operasyonlarda gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 6136 SKM suçu kapsamında 958 adet tabanca fişeği, 68 adet uzun namlulu fişek, 2 adet tabanca şarjörü, 1 adet balistik çelik yelek ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. 5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 14 bin adet tıbbi ilaç, 7 bin 645 paket sigara, 175 adet puro, bin 730 litre kaçak akaryakıt, 30 litre alkol yapım malzemesi, 24 şişe sahte alkollü şişe, 33 adet cep telefonu ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçu kapsamında yapılan çalışmalarda da 2 adet sahte nüfus cüzdanı, 1 adet sahte pasaport ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 9 olay kapsamında 16 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Polis Operasyonunda Gümrük Kaçağı Malzemeler Ele Geçirildi - Son Dakika

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