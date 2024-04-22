Van\'da Polis Operasyonunda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; 3 adet Ak-47 piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 20 adet şarjör, bin 141 adet fişek ve Ak-47 piyade tüfeğine ait çeşitli malzemeler ele geçirilmiştir. PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında ise 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN
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Besni ilçesinde park halindeki bir otomobilin teybi çalındı. Polis ekipleri, yapılan titiz çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını Y.K. isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Şahıs yakalanarak, çalıntı teybin saklandığı adreste yapılan aramada başka çalıntı eşyalar da ele geçirildi. Şahsın daha önce çaldığı teybi başka bir şahsa verdiği beyanı üzerine her iki şahıs da yakalandı ve gerekli işlemler başlatıldı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından H.D, İ.H.K. ve S.O isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramasında 19,34 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülerek sorgulanacak.
Burdur'da kadın kıyafetiyle gezen ve çocukları takip ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı. Şahıs, tedavi için hastaneye yatırıldı.
Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde yolcu otobüsünü sollamak isteyen kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan sulama kanalına devrildi. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
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