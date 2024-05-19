Van\'da seyir halindeki otomobil alev aldı

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VAN (İHA) – Van'ın Çatak ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, kaza, Van-Çatak kara yolu üzerindeki Görentaş mevkiinde meydana geldi. Van'dan Çatak istikametine seyir halinde olan Harun Kızıltaş idaresindeki 25 ADA 146 plakalı Ford marka otomobil bir anda alev aldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesine rağmen araç yanarak kullanılamaz hale geldi. - VAN