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Van'da Sporda Şiddet ve Düzensizliğe Karşı Kanuna Muhalefet Suçundan 12 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Van'da Sporda Şiddet ve Düzensizliğe Karşı Kanuna Muhalefet Suçundan 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sosyal medyada sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet suçu işleyen 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Van\'da Sporda Şiddet ve Düzensizliğe Karşı Kanuna Muhalefet Suçundan 12 Şüpheli Gözaltına Alındı
23.12.2023 - 13:23,
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Van polisi, sosyal medyada 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' suçu işleyen 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sosyal medya üzerinden sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanuna muhalefet suçunu işleyen şahıs/şahısların tespit edilmesine yönelik Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Spor Güvenliği Şube ile Siber Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri bir çalışma yaptı. Yapılan sanal devriye sonucunda; "Tehdit veya hakaret içeren tezahürat" ve "Şiddete neden olabilecek açıklamalar" maddelerine muhalefetten toplam 12 şahıs hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Van, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da Sporda Şiddet ve Düzensizliğe Karşı Kanuna Muhalefet Suçundan 12 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da Sporda Şiddet ve Düzensizliğe Karşı Kanuna Muhalefet Suçundan 12 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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