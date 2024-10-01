Van'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika
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Van'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı

Van\'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı

Van'da bir otomobil benzin istasyonu önünde takla atarak kazaya neden oldu, 2 kişi yaralandı.

01.10.2024 09:27
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Van'da bir otomobil benzin istasyonu önünde takla atması sonucu korkuya neden olurken, meydana gelen trafik kazasında 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 CGB 878 plakalı Volkswagen Jetta marka otomobilin seyir halinde benzin istasyonu önünde takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılıp ambulanslarla hastaneye sevk edildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı - Son Dakika

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