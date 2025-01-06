Van'da Terör Operasyonu: 13 Gözaltı

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Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 4, Dini İstismar Eden Terör Örgütleri soruşturmaları kapsamında ise 9 şahıs olmak üzere toplam 13 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN