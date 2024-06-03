Van\'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 10 kişi hakkında yasal işlem yapıldı

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Van'da terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 2, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 olmak üzere toplam 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN