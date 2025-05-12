Van- Hakkari karayolu üzerinde tırın devrilmesi sonucu biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, saat 8.30 sıralarında Güzeldere Tüneli civarında yağış sonrası kayganlaşan yolda tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolünden çıkan tır, yolda devrilerek kazaya neden oldu. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tırın devrilmesi nedeniyle yolda kısa süreli aksama yaşanırken, ekiplerin çalışmaları sonucu trafik kontrollü olarak yeniden sağlandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Van'da Tır Devriyle İki Kişi Yaralandı - Son Dakika
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