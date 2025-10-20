Van'da Tır Şarampole Yuvarlandı - Son Dakika
Van\'da Tır Şarampole Yuvarlandı
20.10.2025 12:10
Muradiye'de tırın devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde tırın şarampole yuvarlanması sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Açıkyol Mahallesi civarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Scanıa marka tırın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İHA

