Van'da Tırda Metanfetamin Ele Geßerildi

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Van'da şüphe üzerine durdurulan tırda 256 gram metanfetamin ele geçirildi

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir tırda yaptığı armada 256 gram metamfetamin ele geçirildi.

Muradiye Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından şüphe üzerine durdurulan bir tırda arama yapıldı. Narkotik köpeği Yoga'nın da katıldığı aramada tırın koltuğunda saklanmış vaziyette 2 paket halinde 256 gram metanfetamin maddesi ve içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli A.T. çıkarıldığı Muradiye Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. İlçemize zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemede kararlıyız" ifadelerine yer verildi.