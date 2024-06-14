Van'da Torbacılara Operasyon: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 29 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Van'da Torbacılara Operasyon: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 29 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirildiği ve 29 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Operasyonlar sonucunda 260,75 gram esrar, 32,61 gram metamfetamin, 4,6 gram sentetik kannabinoid ve 21 adet sentetik ecza ele geçirildi.

14.06.2024 08:52
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Van'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 29 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde, 260,75 gram esrar, 32,61 gram metamfetamin, 4,6 gram sentetik kannabinoid, 21 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 29 şahsa yasal işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'da Torbacılara Operasyon: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 29 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Torbacılara Operasyon: Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi, 29 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı - Son Dakika
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