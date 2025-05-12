Van'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Van'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 18.30 sıralarında İpekyolu Caddesi'nde TEDAŞ İl Binası yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan araç, refüjdeki bir ağaca çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle ağaç kırılarak yola devrildi. Olay yerine ilk ulaşan Van Hak Arama Kurtarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ardından gelen sağlık ekipleri, yaralıları Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN