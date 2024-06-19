Van'da trafik kazası: 3'ü ağır 6 kişi yaralandı

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Van'ın Tuşba ilçesinde 3'ü ağır 6 kişinin yaralandığı trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Dün akşam saatlerinde Tuşba Belediyesi yakınlarında iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 6 kişi yaralanmıştı. Bölgeye ambulans, polis ve Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edilmişti. Araçta sıkışan yaralılar, ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilmişti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikat başlatılmıştı. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. - VAN