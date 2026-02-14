Van'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Van'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Van\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
14.02.2026 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edremit'te otomobil dereye uçtu, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde otomobil dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Kurbaş Mahallesi Kurubaş İlk-Ortaoku civarında meydana geldi. müftülüğü civarında meydana geldi. İ.S. yönetimşmdeki 65 ND 036 plakalı Opel marka otomobilin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Tekstilkent İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar vatandaşların da yardımı ile otomobilden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılata yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Otomobil, Güvenlik, Edremit, Trafik, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Jandarmadan Alanya’da nefes kesen dron destekli operasyon Jandarmadan Alanya'da nefes kesen dron destekli operasyon
48 saat oldu hala gündemde İngilizler Ferdi Kadıoğlu’nun yaptığını konuşuyor 48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan sanık tahliye oldu 9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan sanık tahliye oldu

16:10
Bacakları olmayan rakibini boğarak pes ettirdi
Bacakları olmayan rakibini boğarak pes ettirdi
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:37
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor
14:49
Fenerbahçe, Galatasaray’ın gol kralı ile anlaştı, ortalık karıştı TFF’lik oldular
Fenerbahçe, Galatasaray'ın gol kralı ile anlaştı, ortalık karıştı! TFF'lik oldular
14:01
83 yaşında katil oldu Uyuyan eşinin boğazını kesti
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti
12:41
Kent felaketi yaşıyor Restoran bile akıntıya kapıldı
Kent felaketi yaşıyor! Restoran bile akıntıya kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 16:24:21. #7.11#
SON DAKİKA: Van'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.