Van'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Van'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Van\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Edremit'te kamyonet ile otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Trafik lambaları hala çalışmıyor.

Van'ın Edremit ilçesinde kapalı kasa kamyonet ile otomobilin çarpılması sonucu meydana gelen trafik kazasında kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van Üçüncü Etap Çevreyolu Memursen TOKİ kavşağında meydana geldi. 34 FGT 717 plakalı hafif ticari kamyonet, 06 DOV 759 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan 2 kişi, otomobilde ise biri bebek olmak üzere 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Trafik ışıklarının çalışmamasına tepki"

Aylar önce kurulumu tamamlanan trafik lambalarının hala devreye alınmadığını belirten vatandaşlar, "Aylar önce yapılan trafik ışıkları neden çalıştırılmıyor. Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sık sık trafik kazası yaşanıyor. Her gün kaza korkusu ile kavşaktan geçiyoruz. Herhangi bir kazanın yaşanmaması ve trafik akışını düzenlemek için yapılan trafik ışıklarının çalışması için birilerinin hayatını mı kaybetmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Güvenlik, Edremit, Ulaşım, Trafik, Van, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

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