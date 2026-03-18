Van\'da Uyuşturucu Operasyonu: 68 Kilo Ele Geçirildi

Van'da narkotik polisi tarafından bir tırda yapılan aramada 68 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Edremit ilçesinde tespit edilen tır ve dorsesinde arama yapıldı. Yapılan aramada; özel hazırlanmış 'zula' diye tabir edilen bölmede 68 kilo 500 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. - VAN
