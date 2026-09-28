Van\'da Van Adliyesi karşısında alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Van'da Van Adliyesi karşısında alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın İpekyolu ilçesinde sabah saatlerinde İpekyolu Caddesi'ndeki Van Adliyesi karşısında, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonetin motor bölmesi aniden alev aldı. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Van'ın İpekyolu ilçesinde alev alev yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Olay, sabah saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerindeki Van Adliyesi karşısında meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonetin motor bölmesi aniden alev aldı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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