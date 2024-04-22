Van'ın Erciş ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan saha çalışması neticesinde 333,46 gram metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre Erciş Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan analiz çalışması neticesinde durdurulan araçta 2 parça halinde 4.63 gram esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili 2 kişi hakkında işlem yapılarak adli makamlara sevki sağlandı.
Yine edinilen bilgilere göre Erciş narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, "İ.S. isimli şahsın Passat marka araç ile Van İl merkezinden Ağrı- Patnos ilçesine narkotik madde sevk edeceği" yönünde alınan saha bilgisine istinaden, Şube Müdürlüğünce yapılan analiz çalışmasında bahse konu araç tespit edilip aracın Erciş istikametine geldiğinde Narkotik Şube ekiplerince araçta yapılan aramada stepne içerisine zulalanmış vaziyette 2 parça halinde 333,46 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Konuyla ilgili şahıs hakkında işlem yapılarak adli makamlara sevki sağlandı. - VAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Van'da yapılan operasyonda 333,46 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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