Van\'ın Erciş ilçesinde yapılan yol kontrolünde 520 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma trafik ekiplerince yapılan yol kontrol devriyesinde 520 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince yapılan uygulamada İ.D. idaresindeki otomobilde bagaja istiflenmiş vaziyette 520 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi. Olayla ilgili cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - VAN
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Düzce'de virajı alamayan bir kurye yola savruldu ve kazada 1 kişi yaralandı. Kaza Bahçeşehir bölgesinde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Şahin D., Bayraktepe mevkiinde virajı alamayarak devrildi. Şahin D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kilis'te 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda duran iki yayaya çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan çocuk ise gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.
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