Van'da Yasak Salep Ele Geçirildi - Son Dakika
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Van'da Yasak Salep Ele Geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, toplanması yasak olan salep ele geçirildi. Ünseli Jandarma Karakolu ekipleri, Kırklar Mezarlığı mevkiinde D.K. isimli bir şahısla birlikte 2 bin 900 adet (40 kilogram) toplanması yasak olan endemik tür salep yumrusu buldu. Ele geçirilen yumru tohumları Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin ilgili birimine teslim edilirken, D.K. isimli şahsa 400 bin TL idari para cezası uygulandı.

22.07.2024 17:16
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Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda toplanması yasak olan salep ele geçirildi.

İhbar üzerine Ünseli Jandarma Karakolu ekiplerince Kırklar Mezarlığı mevkiinde D.K. isimli şahısla birlikte 2 bin 900 adet (40 kilogram) toplanması yasak olan endemik tür salep yumrusu ele geçirildi. Ele geçirilen yumru tohumları tekrar doğa ile buluşturulmak üzere Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ilgili birimine teslim edilirken D.K. isimli şahsa ise 400 bin TL idari para ceza uygulandı. - VAN

Kaynak: İHA

Muradiye, Van, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Van'da Yasak Salep Ele Geçirildi - Son Dakika

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