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Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşen 7 yaşındaki çocuk için ambulans helikopter havalandı - Son Dakika
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşen 7 yaşındaki çocuk için ambulans helikopter havalandı

Van\'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşen 7 yaşındaki çocuk için ambulans helikopter havalandı

Bahçesaray Devlet Hastanesinde tedavi gören 7 yaşındaki çocuğun ileri tetkik ve tedavisi için ambulans helikopter sevk edildi. Helikopter ile SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesine nakli gerçekleştirildi.

02.04.2024 23:50
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşen 7 yaşındaki çocuk için ambulans helikopter havalandı.

Bahçesaray Devlet Hastanesinde, yüksekten düşme sebebiyle tedavi görmek olan 7 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi. Bunun üzerine havalanan helikopter ambulans ile SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesine nakli sağlandı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşen 7 yaşındaki çocuk için ambulans helikopter havalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşen 7 yaşındaki çocuk için ambulans helikopter havalandı - Son Dakika
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