Van Edremit\'te örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Van'ın Edremit ilçesinde çıkan örtü üstü yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Süphan Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangını gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye giden Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangın büyümeden söndürüldü.