Van Emniyet Müdürlüğü\'nden bir haftalık çalışma sonuçları açıklandı

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Van Emniyet Müdürlüğü, bir haftalık süre içerisinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda ele geçirilen malzemeler ve yakalanan şahıslar hakkında bilgi paylaşımı yaptı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmalar sonucunda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, ve 7 adet fişek ele geçirildiği belirtildi. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen 15 bin TL değerinde muhtelif malzemelerin ele geçirilerek sahibine teslim edildiği ifade edilen açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam 184 şahıs yakalanmış, 57 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; 13.630 paket sigara, 19 adet cep telefonu, 58 adet puro, 4 adet gümrük kaçağı külçe altın ele geçirilmiştir. 6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 3 adet tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 5 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 39 şahıs, FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs olmak üzere toplam 42 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır. Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonlarda ise 12 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 8 organizatör tutuklanmıştır. Olayda 4 araya el konulmuştur" denildi. - VAN