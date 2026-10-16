Van-Erciş kara yolundaki Göllü Mahallesi\'nde takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Van'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Erciş kara yolu üzerindeki Göllü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.