Van Erciş'te meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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Van Erciş'te meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı

Van Erciş\'te meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı

Van'ın Erciş ilçesinde, bilinmeyen iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. Kaza, Erciş Şeker Fabrikası kavşağında gerçekleşti. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22.06.2024 16:38
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Van'ın Erciş ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Erciş Şeker Fabrikası kavşağında meydana geldi. Sürücüleri bilinmeyen 01 YE 857 plakalı otomobil ile 38 PS 565 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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