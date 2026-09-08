Van Erciş\'te örtü yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Van'ın Erciş ilçesinde çıkan örtü üstü yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocapınar Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye giden Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangını söndürdü.