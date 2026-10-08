Van Gevaş\'ta zemin kattaki yangın ihbar üzerine itfaiye ekiplerince söndürüldü

Van'ın Gevaş ilçesinde bir evin zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Orta Mahalle'de bulunan bir evin zemin katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Yangını gören ev sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye giden Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince yangın söndürüldü.