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Van Gölü'nde akıntıya kapılan 3 deniz bisikletindeki 10 kişi başarılı operasyonla kurtarıldı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde akıntıya kapılan 3 deniz bisikletinin içerisinde bulunan 10 kişi kurtarıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 deniz bisikletinin içerisinde bulunan 10 kişi Van Gölü'nün dalgalarına kapıldı. Olumsuz havanın etkili olduğu gölde deniz bisikletleriyle açılmaya çalışan 10 kişi, sahile geri dönemeyince durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Bitlis Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gemi Adamları botlarla 3 deniz bisikletinin sürüklendiği yerleri buldu. Toplamda 10 kişinin bulunduğu 3 deniz bisikletine ulaşan Gemi Adamları, içerisindeki vatandaşları başarılı bir şekilde kurtararak botlarla kıyıya vardı. Olayda 10 kişinin burnu bile kanamazken Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gemi Adamlarının özverili çalışması takdir topladı.