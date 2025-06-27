Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Adabağ köyü yakınlarında Van Gölü'ne giren 18 yaşındaki genç, akıntıya kapılarak sürüklendi. Ailesinin ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmalarıyla genç, sağ olarak kurtarıldı.
Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Adabağ köyü civarında saat 18.30 sıralarında serinlemek için göle giren 18 yaşındaki S.B. akıntıya kapılarak açığa sürüklendi. Olayı fark eden ailesi hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine Tatvan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gemi Adamları ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu S.B'ye Adabağ köyü açıklarında ulaşıldı. Kıyıya çıkarılan genç, Tatvan Polis Kampı iskelesine getirilerek burada hazır bekleyen 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.B., tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BİTLİS
Son Dakika › 3.Sayfa › Van Gölü'nde kaybolan genç kurtarıldı - Son Dakika
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