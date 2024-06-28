Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmalarına baba da katıldı - Son Dakika
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Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmalarına baba da katıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmaları 9'uncu gününe girerken baba Adnan Hanalp da arama çalışmalarına katıldı. Ahmet Hilmi Hanalp'in kaybolduğu yerde yapılan aramalara baba da katıldı.

28.06.2024 10:57
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Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için Van Gölü'ne girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmaları 9'uncu gününe girerken baba Adnan Hanalp da arama çalışmalarına katıldı.

Geçtiğimiz Perşembe günü Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Çarparak Adası yakınına arkadaşları ile birlikte giden Ahmet Hilmi Hanalp (22), Van Gölü'nde yüzdüğü sırada gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Van Sahil Güvenlik Komutanlığı, Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Van ve Bitlis İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Van İtfaiye Dairesi Başkanlığı dalgıçların yer aldığı 30 kişilik dalgıç ekibi kayıp genci bulmak için çalışma yürütüyor.

Van Gölü'ndeki kayıp şahı bulmak için ekipler büyük bir uyumluluk içerisinde çalışıyor. Van Gölü yüzeyini polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tararken, suyun altı ise AFAD ve itfaiye dalgıçları tarafından kontrol ediliyor. 9 gündür ekiplerin çalışmalarını karadan izleyen baba Adnan Hanalp, bugün ise ekipler ile oğlunun kaybolduğu yerdeki aramalara katıldı. Bir süre bot üzerinde çalışmaları gölde izleyen Hanalp, daha sonra tekrar kendileri için kurulan çadıra geldi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmalarına baba da katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmalarına baba da katıldı - Son Dakika
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