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Van Gölü'nde kaybolan şahısın arama çalışmaları yeniden başladı

VAN - Van'ın Tuşba ilçesinde yüzmek için dün Van Gölü'ne girdikten sonra kaybolan şahsın arama çalışmaları yeniden başladı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün öğlen vakti Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulun Çarparak Adası yakınındaki Van Gölü kıyısında meydana geldi. Serinlemek için arkadaşları ile Van Gölü'ne giren şahıs bir daha sudan çıkmadı.Haber verilmesi üzerine bölgeye, ambulans, jandarma Van Emniyet Müdürlüğü Van Sualtı Grup Amirliği, Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Su Altı Arama Kurtarma, Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ekipleri sevk edildi. Ekipler, akşama kadar gölde yaptıkları aramada şahsa ulaşamayınca karanlığın çökmesiyle aramalar sonlandırıldı. Arama çalışanları sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.