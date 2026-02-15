Van Gölü\'nde Traktör Çamura Saplandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Van Gölü sahilinde çamura saplanan bir traktör, kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Esenkıyı köyünün Van Gölü sahil şeridinde tarlaya gübre götürüldüğü sırada traktör, yağışların ardından yumuşayan zeminde çamura saplandı. Traktörü kendi imkanlarıyla kurtaramayan sürücü Ömer Deniz ve çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen kepçe operatörü, dikkatli bir çalışma sonucu traktörü bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarma çalışması sırasında çevrede güvenlik önlemleri alınırken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Traktör sürücüsü Deniz, zeminin bu kadar yumuşak olduğunu tahmin etmediğini belirterek, yetkililer de sahil kesimlerinde benzer durumlara karşı herkesin dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Uzmanlar ise özellikle göl ve deniz kıyılarında yağış sonrası zeminin ciddi ölçüde yumuşayabileceğine dikkat çekerek, ağır tonajlı araçların bu tür alanlara girmemesi konusunda uyarıda bulundu. - BİTLİS