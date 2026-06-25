Van Gölü'ne Uçan Otomobilin Sürücüsü Yaralı Kurtarıldı - Son Dakika
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Van Gölü'ne Uçan Otomobilin Sürücüsü Yaralı Kurtarıldı

Van Gölü\'ne Uçan Otomobilin Sürücüsü Yaralı Kurtarıldı
25.06.2026 15:44
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Van'da kontrolden çıkan otomobil Van Gölü'ne düştü. Sürücü yaralı olarak kurtarıldı.

Van'ın Gevaş ilçesinde kontrolden çıkarak Van Gölü'ne uçan otomobilin sürücüsü yaralı olarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Van-Bitlis karayolunda meydana geldi. İ.Ç. yönetimindeki otomobil seyir halindeki sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Van Gölü'ne uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu otomobilde bulunan sürücü yaralı olarak çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi alına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Van Gölü'ne Uçan Otomobilin Sürücüsü Yaralı Kurtarıldı - Son Dakika

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