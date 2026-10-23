Van Gürpınar'da 11 kişinin yaralandığı kazada polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika
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Van Gürpınar'da 11 kişinin yaralandığı kazada polis memuru hayatını kaybetti

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Van Gürpınar'da tırın yolcu minibüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı; yaralılardan Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru kurtarılamadı. İzne gittiği öğrenilen polis memurunun cenazesinin memleketine gönderileceği ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde tırın minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan polis memuru hayatını kaybetti.

Hakkari yolu Çavuştepe mevkiinde meydana gelen kazada, tırın yolcu minibüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralanmıştı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 1'i ağır 11 yaralı, ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Durumu ağır olan ve Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli olduğu öğrenilen polis memuru, yapılan tüm müdahale rağmen kurtarılamadı. İzne gittiği öğrenilen polis memurunun cenazesi, işlemlerin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
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