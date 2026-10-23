Van Gürpınar\'da tır yolcu minibüsüne çarptı, 11 kişi yaralandı, birinin durumu ağır

Van'ın Gürpınar ilçesinde tırın minibüse çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza Hakkari yolu Çavuştepe mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, yolcu minibüsüne çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, güvenlik, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 11 yaralı, ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.