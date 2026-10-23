Van Gürpınar\'da tır yolcu minibüsüne çarptı, 11 kişi yaralandı, birinin durumu ağır

Van Gürpınar'da tır yolcu minibüsüne çarptı, 11 kişi yaralandı, birinin durumu ağırGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Gürpınar ilçesinde Hakkari yolu Çavuştepe mevkiinde tırın yolcu minibüsüne çarpması sonucu 11 kişi yaralandı. Yaralılar Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı, birinin durumu ağır; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde tırın minibüse çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza Hakkari yolu Çavuştepe mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, yolcu minibüsüne çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, güvenlik, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 11 yaralı, ambulanslarla Van'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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