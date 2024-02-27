Van-Hakkari kara yolu çığ nedeniyle kapatıldı, yeniden trafiğe açıldı - Son Dakika
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Van-Hakkari kara yolu çığ nedeniyle kapatıldı, yeniden trafiğe açıldı

Van-Hakkari kara yolu çığ nedeniyle kapatıldı, yeniden trafiğe açıldı

Van'ın Güzeldere Geçidi'ne düşen çığ nedeniyle kapatılan Van-Hakkari kara yolu, yapılan çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı. Çığ sonucunda bir kişi hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı. Çığ komisyonu ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından yol tekrar kullanıma açıldı.

27.02.2024 11:30  Güncelleme: 11:31
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Van'ın Güzeldere Geçidi'ne düşen çığ nedeniyle kapatılan Van- Hakkari kara yolu yeniden trafiğe açıldı.

Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere Geçidi bölgesine akşam saatlerinde çığ düştü. Yolda seyir halindeki 30 AAD 949 plakalı yolcu minibüs, kar yığınlarıyla sürüklenerek şarampole yuvarlandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Çığ nedeniyle trafiğe kapanan Van-Hakkari yolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'ndeki çalışmalar tamamlandı. Çığ komisyonu ekiplerince yapılan incelemenin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Van-Hakkari kara yolu çığ nedeniyle kapatıldı, yeniden trafiğe açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van-Hakkari kara yolu çığ nedeniyle kapatıldı, yeniden trafiğe açıldı - Son Dakika
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