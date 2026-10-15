Van-Hakkari yolunu kapatan tır, Hakkari İl Özel İdaresi ekiplerince kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van-Hakkari yolunu kapatan tır, Hakkari İl Özel İdaresi ekiplerince kaldırıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van-Hakkari yolunu kapatan tır, Hakkari İl Özel İdaresi ekiplerince kaldırıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van-Hakkari kara yolunun Dikiltaş mevkisinde bariyerlere çarpan tır yolu kapatınca trafik durdu. Hakkari İl Özel İdaresi ekiplerinin uğraşlarıyla tır yoldan kaldırıldı ve ulaşım yeniden sağlandı; bekleyen sürücüler ekiplere teşekkür etti.

Van- Hakkari kara yolunun Dikiltaş mevkisinde bariyerlere çarparak yolu kapatan tır nedeniyle trafik durdu.

Edinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde 34 PUS 683 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle Dikiltaş mevkisinde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolu kapatan tır, araç geçişini engelledi. Kaza nedeniyle bölgede trafik durma noktasına gelirken, sürücüler kara yolunda bir süre beklemek zorunda kaldı. İhbar üzerine harekete geçen Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda tır yoldan kaldırılarak trafik yeniden ulaşıma açıldı.

Yolda beklemek zorunda kalan sürücüler, çalışmaların tamamlanması ve ulaşımın yeniden sağlanması dolayısıyla ekibe teşekkür etti.

Kaynak: İHA
İl Özel İdaresiTrafik Kazaları3. SayfaOtomobilHakkariUlaşımGüncelTrafikVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı 6 farklı yenilgiden Aziz Yıldırım da nasibini aldı
Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
İstanbul’daki tarihi cami sular altında kaldı İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı
İstanbul’da 41 yıl sonra bir ilk 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu İstanbul'da 41 yıl sonra bir ilk! 2 kişi hayatını kaybetti, hayat adeta felç oldu
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
10:49
İstanbul’da okullar yarın da tatil edildi
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
10:47
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
10:45
Görüntüler korkunç Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
10:26
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı Sonrasında yaşananlar inanılmaz
Roma taraftarları Mourinho için bunu yaptı! Sonrasında yaşananlar inanılmaz
10:24
Sarıyer Ayazağa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
Sarıyer Ayazağa'da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
10:22
İstanbul’da 3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi Görüntüler vahim
İstanbul'da 3 ilçeyi birbirine bağlayan bölgenin kara bağlantısı kesildi! Görüntüler vahim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 10:58:13. #7.13#
SON DAKİKA: Van-Hakkari yolunu kapatan tır, Hakkari İl Özel İdaresi ekiplerince kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei